Запашный с окровавленным лицом из‑за атаки тигра уехал в больницу

Эдгард Запашный с расцарапанным лицом отправился в больницу. На репетиции артиста поранил молодой тигр.

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — объяснил Запашный свое ранение в телеграм-канале.

Эдгард Запашный опубликовал видео из больницы, где ему обрабатывают раны на лице. Судя по кадрам, самая глубокая рана осталась на правой щеке артиста. Произошедшее он назвал своей ошибкой.

Его не первый опасный инцидент Запашного с хищниками. В 2018 году на него во время выступления напала тигрица Жанна. Тогда артист не пострадал, благодаря своевременной реакции.