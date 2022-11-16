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Трамп заявил о выдвижении на второй срок

Источник:
РБК
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вновь выдвинет кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

«Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — приводит РБК заявление Трампа, с которым он выступил во Флориде перед сторонниками.

Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020-го он проиграл выборы действующему президенту Джо Байдену. Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов в судебном порядке.

Байден в начале октября заявил, что уверен в том, что на выборах президента в 2024-м он вновь победит Трампа. При этом действующий глава государства пока не принял решение об участии в выборах.

В истории США был единственный случай, когда человек занимал президентский пост с перерывом. Стивен Гровер Кливленд был главой Белого дома в 1885-1889 и 1893-1897 годах. Он получил двойную нумерацию в списке глав американского государства — 22-й и 24-й президент.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

MuCbE

Эх, такой массированный удар что аж всех укро-ботов выбило с сибнета. Когда они будут вам говорить что...

nicollaich

Так со временем кличко и научиться грамотно излагать свои мысли.