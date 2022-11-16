Завершились съемки военной драмы по роману Богомолова «Момент истины»

Мини-сериал «Операция "Неман"» будет состоять из
четырех эпизодов, сюжет основан на романе Владимира Богомолова «Момент истины».
Сериал «Операция "Неман"» расскажет о событиях
Великой Отечественной войны на территории недавно освобожденной советскими
войсками западной Белоруссии в августе 1944 года.
По сюжету, оперативно-розыскная группа управления
контрразведки фронта под руководством капитана Алехина разыскивает диверсионную
группу под кодовым названием «Неман». Группу диверсантов возглавляет агент
Мищенко, в задачу которого входит сбор разведданных, необходимых немецкому
командованию для определения направления главного удара Советской армии.
В сериал собран звездный каст. В главных ролях — Александр
Яценко (капитан Алехин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший
лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей
Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин).
Роман Богомолова был впервые опубликован в журнале «Новый
мир» в 1974 году. Благодаря документальности, психологической глубине
и внутреннему напряжению роман до сих пор считается шедевром военной драмы,
лучшим произведением о советской военной контрразведке.
Премьера сериала «Операция "Неман"» состоится
в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году.