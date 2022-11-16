Завершились съемки военной драмы по роману Богомолова «Момент истины»

Мини-сериал «Операция "Неман"» будет состоять из четырех эпизодов, сюжет основан на романе Владимира Богомолова «Момент истины».

Сериал «Операция "Неман"» расскажет о событиях Великой Отечественной войны на территории недавно освобожденной советскими войсками западной Белоруссии в августе 1944 года.

По сюжету, оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина разыскивает диверсионную группу под кодовым названием «Неман». Группу диверсантов возглавляет агент Мищенко, в задачу которого входит сбор разведданных, необходимых немецкому командованию для определения направления главного удара Советской армии.

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В сериал собран звездный каст. В главных ролях — Александр Яценко (капитан Алехин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин).

Роман Богомолова был впервые опубликован в журнале «Новый мир» в 1974 году. Благодаря документальности, психологической глубине и внутреннему напряжению роман до сих пор считается шедевром военной драмы, лучшим произведением о советской военной контрразведке.

Премьера сериала «Операция "Неман"» состоится в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году.