Россия нанесла по энергетике Украины самый мощный ракетный удар

Ракетный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры стал самым масштабным с начала боевых действий, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала [спецоперации]», — приводит РБК заявление Галущенко. По его словам, попадания были зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ситуацию в энергосистеме назвали критической. Замглавы офиса Кирилл Тимошенко сообщил, что без электричества оказались больше 7 миллионов абонентов.

Воздушная тревога на Украине была объявлена во вторник, 15 ноября. Из разных регионов стали поступать сообщения о ракетных ударах. После чего по всей стране прокатилась волна аварийных отключений.

Россия наносит масштабные удары по объектам энергоинфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту. Зеленский 1 ноября сообщил, что в результате атак повреждено около 40% всей энергообъектов страны.