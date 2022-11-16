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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла по энергетике Украины самый мощный ракетный удар

Источник:
РБК
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Ракетный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры стал самым масштабным с начала боевых действий, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала [спецоперации]», — приводит РБК заявление Галущенко. По его словам, попадания были зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ситуацию в энергосистеме назвали критической. Замглавы офиса Кирилл Тимошенко сообщил, что без электричества оказались больше 7 миллионов абонентов.

Воздушная тревога на Украине была объявлена во вторник, 15 ноября. Из разных регионов стали поступать сообщения о ракетных ударах. После чего по всей стране прокатилась волна аварийных отключений. 

Россия наносит масштабные удары по объектам энергоинфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту. Зеленский 1 ноября сообщил, что в результате атак повреждено около 40% всей энергообъектов страны.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

korvinsS

Большую балабуку им выдать пусть сосут

Алекс555

Накормили запад своих прижимая.