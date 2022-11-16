Россия нанесла по энергетике Украины самый мощный ракетный удар

Ракетный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры стал самым масштабным с начала боевых действий, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
«Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала [спецоперации]», — приводит РБК заявление Галущенко. По его словам, попадания были зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского ситуацию в энергосистеме назвали критической. Замглавы офиса Кирилл Тимошенко сообщил, что без электричества оказались больше 7 миллионов абонентов.
Воздушная тревога на Украине была объявлена во вторник, 15 ноября. Из разных регионов стали поступать сообщения о ракетных ударах. После чего по всей стране прокатилась волна аварийных отключений.
Россия наносит масштабные удары по объектам энергоинфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту. Зеленский 1 ноября сообщил, что в результате атак повреждено около 40% всей энергообъектов страны.
GammiPluhРезолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ
sib_man9ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))
korvinsSБольшую балабуку им выдать пусть сосут
Алекс555Накормили запад своих прижимая.