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Дуда заявил об отсутствии точных данных о принадлежности ракет

Источник:
ТАСС
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Фото: Giorgi Abdaladze / CC BY-SA 4.0

Польские власти не располагают точными данными, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Вечером во вторник, 15 ноября в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета. Погибли два человека.

«Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят», — цитирует ТАСС Дуду.

По его словам, «вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется». «Мы ждем результатов работы следователей», добавил Дуда.

«Ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить», — сказал президент Польши. «На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем», — отметил польский лидер.

В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российскими средствами поражения не наносилось.

Опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, заявили в российской военном ведомстве.

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