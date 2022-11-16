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Неопознанные ракеты упали на территории Польши

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Attribution-ShareAlike License

Две неопознанные ракеты упали в деревне Пшеводув на востоке Польши рядом с границей Украины, в результате инцидента погибли два человека.

По предварительным данным, ракеты попали в зерносушилки. После этого глава правительства Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне, передает РИА Новости.

Минобороны РФ заявило, что опубликованные местными СМИ фото обломков с места происшествия не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Также министерство уточнило, что российские военные не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы. Ракеты могли быть выпущены из украинских систем ПВО С-300.

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ЧП #Происшествия #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

korvinsS

Большую балабуку им выдать пусть сосут

Алекс555

Накормили запад своих прижимая.