Экстренные отключения света начались по всей Украине

Экстренные отключения электроэнергии начались по всей Украине, сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

«Энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине», — написал политик, уточнив при этом, что составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил в телеграм-канале, что ситуация с электроснабжением в стране стала критической из-за взрывов на объектах энергетической инфраструктуры.

«Больше всего взрывов зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений», — написал он.

По словам Тимошенко, такой шаг необходим для балансировки энергосистемы, которая столкнулась с повышенной нагрузкой. Ранее 15 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В настоящее время проблемы с электроснабжением наблюдаются в Киеве, Харькове, Львове, Житомире, Ровно, Николаеве, Одессе, Луцке, Днепре и ряде других городов.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.