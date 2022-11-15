Браузер Opera получил встроенный TikTok

Компания Opera Software внедрила в свой фирменный браузер сервис коротких видео TikTok.

Пользоваться приложением соцсети можно через боковую панель Opera, сообщается в официальном сайте браузера. Можно просматривать и загружать контент, использовать блокировщик рекламы и встроенный VPN.

«Интегрированные мессенджеры, блокировщик рекламы и обмен файлами Flow. Это всего несколько из функций, встроенных в Opera для более быстрого, плавного и не отвлекающего просмотра», — подчеркивают разработчики.

Активировать TikTok можно в разделе «Сообщения» на боковой панели. При этом на панели также доступны и другие соцсети и мессенджеры — WhatsApp, Twitter, «ВКонтакте».