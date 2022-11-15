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Браузер Opera получил встроенный TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Opera Software внедрила в свой фирменный браузер сервис коротких видео TikTok.

Пользоваться приложением соцсети можно через боковую панель Opera, сообщается в официальном сайте браузера. Можно просматривать и загружать контент, использовать блокировщик рекламы и встроенный VPN.

«Интегрированные мессенджеры, блокировщик рекламы и обмен файлами Flow. Это всего несколько из функций, встроенных в Opera для более быстрого, плавного и не отвлекающего просмотра», — подчеркивают разработчики.

Активировать TikTok можно в разделе «Сообщения» на боковой панели. При этом на панели также доступны и другие соцсети и мессенджеры — WhatsApp, Twitter, «ВКонтакте».

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

korvinsS

Большую балабуку им выдать пусть сосут