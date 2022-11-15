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Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные звания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил своим указом звание «Город воинской славы» Мариуполю в Донецкой народной республике и Мелитополю в Запорожской области.

Звание «Город воинской славы» присваивается «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

«Присвоение Мелитополю звания "Города воинской славы" — это, по сути, восстановление исторической справедливости»,— прокомментировал в своем телеграм-канале указ главы государства член главного совета запорожской обладминистрации Владимир Рогов.

Присвоить звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю президента попросил глава РАН Геннадий Красников на заседании Российского оргкомитета «Победа» 15 ноября. Теперь звания «Город воинской славы» удостоены 47 городов.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

korvinsS

Большую балабуку им выдать пусть сосут

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))