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Набиуллина посчитала необходимой перестройку экономики

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Экономическая ситуация может ухудшиться, однако даже в этих условиях необходимо провести структурную перестройку российской экономики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации», — сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, главной задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики в текущих условиях.

Глава Центробанка также представила на пленарном заседании Госдумы основные направления единой денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

korvinsS

Большую балабуку им выдать пусть сосут

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))