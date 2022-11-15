Набиуллина посчитала необходимой перестройку экономики

Экономическая ситуация может ухудшиться, однако даже в этих условиях необходимо провести структурную перестройку российской экономики, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации», — сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, главной задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики в текущих условиях.

Глава Центробанка также представила на пленарном заседании Госдумы основные направления единой денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.