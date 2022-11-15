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Принят закон об универсальном пособии

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон об универсальном пособии гражданам, имеющих детей и беременным женщинам. Он вступает в силу с 1 января 2023 года.

Закон заменяет такой вид государственного пособия, как «ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности» на «ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка».

Право на такое пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории России.

Предусматривается, что назначение и выплата пособия будет осуществляться беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет шесть и более недель и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Также пособие выплачивается одному из родителей, усыновителей или опекунов ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином РФ и постоянно проживающего на территории РФ. При наличии в семье нескольких детей пособие назначается на каждого ребенка.

Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства или фактического проживания заявителя на дату обращения.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

korvinsS

Большую балабуку им выдать пусть сосут

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))