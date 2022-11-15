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Попали под репарации: разорит ли Россию резолюция ООН

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Фото: Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil / CC BY 2.0
Генеральная Ассамблея ООН приняла беспрецедентное решение. Она утвердила резолюцию о репарациях — возмещении Россией ущерба Украине. Такой процедуре подвергаются только государства, потерпевшие сокрушительные поражения в войнах.

Термин «репарация» происходит от латинского слова reparatio – «восстановление». В международном праве им называется процедура возмещения побежденным государством ущерба своему противнику. Иными словами, когда поставленная на колени страна соглашается отдать врагу последние средства.

Но репарации в истории всегда были результатом капитуляции одной из сторон конфликта. И выплачивались после заключения мирного договора. Какое отношение к этой процедуре имеет Организация Объединенных Наций — глобальная площадка для поиска компромисса — неясно даже для экспертов.

Тем не менее, за резолюцию проголосовало большинство — 94 страны. 73 государства воздержались. 14 — высказались против. Среди последних: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.

«Портал в ад»

Документ «не выдерживает никакой критики и является юридически ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения действующего международного права», заявил постоянный представитель России при ООН Василия Небензя.

По уставу ООН, резолюции Генассамблеи в отличие от обязательных к исполнению решений Совбеза несут лишь рекомендательный характер. В основном они имеют политико-пропагандистское значение.

«С одной стороны, это очередная резолюция рекомендательного характера, а с другой – портал в юридический ад. Почему? Потому что Генеральная Ассамблея – это не судебная инстанция, которая может квалифицировать действия России как агрессию и определять конкретную форму возмещения», — написала в своем телеграм-канале юрист-международник Кира Сазонова.

«Неприкрытый грабеж»

На самом деле за этим юридическим безобразием скрывается тонкий расчет. Запад фактически закладывает основание для конфискации замороженных российских активов — порядка 300 миллиардов долларов.

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Сами западные государства, основываясь на национальном законодательстве, сделать это не могут. Во-первых, по репутационным соображениям. Право собственности в западном мире священно. Во-вторых, по меркантильной причине. Кто же в их страны вложит деньги, если они могут быть легко отняты.

Резолюция дает Западу возможность сослаться на авторитет международного сообщества. Мол, мы сами не хотели, но большинство стран так решило.

«По сути, на уровне ООН идет речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблеи нет никаких полномочий требовать репарации ни по Уставу ООН, ни по каким-либо другим нормам международного права», — сказал Небензя.

По словам Сазоновой, глобальная задача этого документа — «обеспечить возможность ссылки на нее для государственных инстанций при принятии решений о реквизиции российского имущества».

«Конец будет мучительным»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил провести аналогичную процедуру полного возмещении ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим «многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».

«Иначе это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций"», — отметил Медведев в своем телеграм-канале.

Сазонова полагает, что у оппонентов Москвы более глобальные планы. «Россию нельзя выгнать из ООН, а значит, будут делать все возможное, чтобы мы ушли сами. Эта резолюция — один из способов», — объяснила она.

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