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Подсчитаны средства россиян в зарубежных банках

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне в 2022 году стали чаще переводить денежные средства в иностранные банки, следует из данных Центробанка. Так, за девять месяцев депозиты увеличились в два раза — до 63,1 миллиарда долларов против 30,6 миллиарда долларов в январе.

Активный вывод денег за рубеж начался после начала спецоперации на Украине. Только в феврале из России было переведено 4,3 миллиарда долларов, что стало рекордной с 2018 года суммой.

При этом весной на фоне введенных регулятором ограничений объем выводимых средств снизился: в марте россияне перевели на депозиты 1,7 миллиарда долларов, в апреле — 1,4 миллиарда, в мае — 1,7 миллиарда.

В середине мая Центробанк ослабил ограничения на фоне резкого укрепления рубля. После этого в июне вывод денег за рубеж активизировался, объем операций составил 5,2 миллиарда долларов.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))