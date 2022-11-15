Подсчитаны средства россиян в зарубежных банках

Россияне в 2022 году стали чаще переводить денежные средства в иностранные банки, следует из данных Центробанка. Так, за девять месяцев депозиты увеличились в два раза — до 63,1 миллиарда долларов против 30,6 миллиарда долларов в январе.

Активный вывод денег за рубеж начался после начала спецоперации на Украине. Только в феврале из России было переведено 4,3 миллиарда долларов, что стало рекордной с 2018 года суммой.

При этом весной на фоне введенных регулятором ограничений объем выводимых средств снизился: в марте россияне перевели на депозиты 1,7 миллиарда долларов, в апреле — 1,4 миллиарда, в мае — 1,7 миллиарда.

В середине мая Центробанк ослабил ограничения на фоне резкого укрепления рубля. После этого в июне вывод денег за рубеж активизировался, объем операций составил 5,2 миллиарда долларов.