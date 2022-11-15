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Вертолет Ми‑8 аварийно сел в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defense of Russia / CC BY 4.0

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, сообщил губернатора региона Игорь Кобзев.

На борту экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

«Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели. Информация будет обновляться. Буду держать вас в курсе», — написал в телеграм-канале Кобзев.

Ми-8, и его модификации — самый массовым вертолет в истории авиации. Широко используется более чем в 50 государствах мира для выполнения множества гражданских и военных задач.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))