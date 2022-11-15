Российские магазины закрывают бренд‑зоны Apple

Магазины начинают закрывать бренд-зоны с техникой Apple, передавая освободившиеся места для китайских и турецких брендов, например, Xiaomi, Realme и Tecno.

На доступности техники закрытие бренд-зон не сказалось, о наличии смартфонов можно уточнить у продавцов. Например, в «М.Видео» и «Эльдорадо», где выставки Apple сменились Xiaomi, iPhone остались в наличии, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

В некоторых салонах «Мегафона» брендированные стойки Apple еще сохранились, но ритейлер уже запускает бренд-зоны китайских производителей смартфонов Realme и Tecno.

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Бренд-зона — «магазин в магазине», участок с витринами, сойками и стеллажами, где представлен весь ассортимент продукции одного производителя. Такие выставки создаются при поддержке компании и требуют инвестиций в маркетинг, от чего отказался Apple после ухода из России.

Наличие фирменного отдела положительно сказывается на продвижении продукции. Покупатели имеют возможность более подробно ознакомиться с линейкой смартфонов и спрос на представленный бренд увеличивается на 20-35%.