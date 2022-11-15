НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Инсайдер поделился информацией о складном смартфоне Google

Источник:
Sibnet.ru
102 0

Инсайдер Джон Проссер поделился 3D-рендерами и информацией о предстоящем складном смартфоне Pixel Fold от Google.

Согласно информации от источников Проссера, смартфон выполнят из металла и стекла, что сделает его тяжелым. Корпус будет отполирован и представлен в двух цветах — Chalk (белый как мел) и Obsidian (черный обсидиан), а задняя крышка такой же, как у Google Pixel 7.

Дисплей по качеству не будет уступать флагманам Pixel. Селфи-камера будет только во внешнем, во внутреннем экране-книжке ее не будет, и он получит массивные рамки.

Проссер отметил, что Google рассматривал модель вообще без селфи-камеры, но не продемонстрировал исходные материалы, чтобы не рассекретить свои источники. 

Внутри компании и других материалах смартфон называют Pixel Fold. Это нельзя назвать окончательным наименованием, возможно, Google даст устройству другое имя или ждет регистрации товарного знака. Ожидаемая цена новинки, по данным Проссера, может составить 1799 долларов.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Xiaomi будет продавать флагманы сразу на глобальном рынке
Samsung сократит производство дешевых смартфонов
Huawei нарастила поставки смартфонов в Россию
Маркетплейс RuStore станет обязательным для предустановки
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
1380
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
4228
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
9008
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
14696
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
12548
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
4696
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4319
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
10361
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
18051
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
16611
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!