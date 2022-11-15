Инсайдер поделился информацией о складном смартфоне Google

Инсайдер Джон Проссер поделился 3D-рендерами и информацией о предстоящем складном смартфоне Pixel Fold от Google.

Согласно информации от источников Проссера, смартфон выполнят из металла и стекла, что сделает его тяжелым. Корпус будет отполирован и представлен в двух цветах — Chalk (белый как мел) и Obsidian (черный обсидиан), а задняя крышка такой же, как у Google Pixel 7.

Дисплей по качеству не будет уступать флагманам Pixel. Селфи-камера будет только во внешнем, во внутреннем экране-книжке ее не будет, и он получит массивные рамки.

Проссер отметил, что Google рассматривал модель вообще без селфи-камеры, но не продемонстрировал исходные материалы, чтобы не рассекретить свои источники.

Внутри компании и других материалах смартфон называют Pixel Fold. Это нельзя назвать окончательным наименованием, возможно, Google даст устройству другое имя или ждет регистрации товарного знака. Ожидаемая цена новинки, по данным Проссера, может составить 1799 долларов.