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Актуальная тема
Военная операция на Украине
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Байден предсказал замедление хода боевых действий на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

США ожидают, что темпы боевых действий на Украине замедлятся из-за наступления зимы, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Американский лидер прокомментировал вопрос журналистов о том, считают ли США текущий момент удачным для начала переговоров с Россией после вывода российских войск из Херсона. Трансляция пресс-конференции шла на странице Белого дома в Twitter.

«Мы не станем вести какие-либо переговоры. Мы не делаем ничего, что касается Украины, без участия самой Украины. Это решение, которое должна принимать Украина», — уточнил президент США.

Минобороны объявило об отводе войск из Херсона 9 ноября по предложению командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина. 11 ноября отвод боевых частей на левый берег Днепра был завершен.

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Политика #Мир #Армия
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