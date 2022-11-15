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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский призвал обменять пленных по формуле «всех на всех»

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что российские и украинские пленные могут быть обменены по единственной формуле — «всех на всех».

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — "всех на всех"», — приводит ТАСС слова президента Украины, сказанные им по видеосвязи.

Зеленский отметил, что в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет «перемещенными лицами».

Обмены пленными между Украиной и Россией проводятся по заранее согласованным сторонами спискам. Как сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, работа по этим спискам идет очень тяжело.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!