Зеленский призвал обменять пленных по формуле «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что российские и украинские пленные могут быть обменены по единственной формуле — «всех на всех».

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — "всех на всех"», — приводит ТАСС слова президента Украины, сказанные им по видеосвязи.

Зеленский отметил, что в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет «перемещенными лицами».

Обмены пленными между Украиной и Россией проводятся по заранее согласованным сторонами спискам. Как сказал врио главы ДНР Денис Пушилин, работа по этим спискам идет очень тяжело.