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Судмедэксперт рассказал о нужности ферм мертвых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Фермы, на которых специалисты изучают особенности разложения тел в зависимости от разных условий, нужны в России, но пока это невозможно из-за законодательных норм, сообщил судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Такие фермы — суперполезная инициатива и суперполезная практика, так как гниение протекает в разных условиях по-разному: в квартире, в болоте, в лесу, сказал Решетун в интервью «Газете.Ru».

По словам судмедэксперта, подобные исследования максимально увеличивают шансы достоверно определить время наступления смерти.

«Главная проблема в том, где брать трупы для исследований. На Западе очень широко распространена практика донации своих тел после смерти для научных и учебных целей, в некоторых странах это дает какие-то льготы к страховке или просто считается благородным делом», — отметил специалист, добавив, что России люди пока не готовы к такому мировоззренчески.

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