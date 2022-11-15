Обновленный «Ведьмак 3» выйдет в декабре

Новая версия The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая охота») выйдет 14 декабря 2022 года спустя два года разработки. Игроков ожидает графика нового поколения, а покупать ничего не потребуется — все пользователи получат обновление бесплатно.

В официальном аккаунте игры в Twitter появилась информация только о дате выхода обновления, никаких дополнительных подробностей об улучшениях пока не раскрывается. Студия CD Project Red ранее заявляла, что игроков ожидают визуальные и технические улучшения, поддержка трассировки лучей и ускорение загрузки.

CD Project Red проведет презентацию обновленного издания The Witcher 3: Wild Hunt в официальном канале Twitch. Точная дата не названа, но известно, что она произойдет в течение недели.

Переиздание «Ведьмака 3» изначально планировалось на 2021 год и выход его был приурочен к успеху сериала Netflix, однако из-за производственных несостыковок было перенесено на 2022 год. Бесплатное обновление будет доступно пользователям ПК, Xbox Series X | S и PlayStation 5.