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Обновленный «Ведьмак 3» выйдет в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Геральт из Ривии
Фото: © CDPR

Новая версия The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая охота») выйдет 14 декабря 2022 года спустя два года разработки. Игроков ожидает графика нового поколения, а покупать ничего не потребуется — все пользователи получат обновление бесплатно.

В официальном аккаунте игры в Twitter появилась информация только о дате выхода обновления, никаких дополнительных подробностей об улучшениях пока не раскрывается. Студия CD Project Red ранее заявляла, что игроков ожидают визуальные и технические улучшения, поддержка трассировки лучей и ускорение загрузки.

CD Project Red проведет презентацию обновленного издания The Witcher 3: Wild Hunt в официальном канале Twitch. Точная дата не названа, но известно, что она произойдет в течение недели.

Переиздание «Ведьмака 3» изначально планировалось на 2021 год и выход его был приурочен к успеху сериала Netflix, однако из-за производственных несостыковок было перенесено на 2022 год. Бесплатное обновление будет доступно пользователям ПК, Xbox Series X | S и PlayStation 5.

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