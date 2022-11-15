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Китай отверг возможность исключения России из G20

Источник:
ТАСС
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Фото: © МИД России

Китай выступает против исключения России из «Большой двадцатки» и других международных организаций, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия», — приводит ТАСС слова Ван И, сказанные им на встрече с главой МИД России Сергеев Лавровым на полях саммита G20 на острове Бали.

По его словам, Китай поддерживает «достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов».

Ранее Верховная Рада Украины обратилась с официальным обращением к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!