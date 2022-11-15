Китай отверг возможность исключения России из G20

Китай выступает против исключения России из «Большой двадцатки» и других международных организаций, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия», — приводит ТАСС слова Ван И, сказанные им на встрече с главой МИД России Сергеев Лавровым на полях саммита G20 на острове Бали.

По его словам, Китай поддерживает «достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов».

Ранее Верховная Рада Украины обратилась с официальным обращением к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы.