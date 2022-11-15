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Шеф-повар Белькович искупался в Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СТС

Шеф-повар Александр Белькович искупался в Енисее в октябре, после того как оценил лучшие рестораны Красноярска, сообщает пресс-служба СТС.

Белькович посетил Красноярск в октябре, где стал гостем церемонии вручения наград ресторанной премии WHERETOEAT Siberia 2022. После мероприятия ведущий побывал в заведениях победителей премии «0,75 please» и «Чешуя» и в главном кулинарном вузе страны — Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse.

«Здесь достаточно небольших креативных заведений, которых не встретишь в Москве и Питере, много специфических локальных продуктов и блюд. Я в восторге от позитивных красноярцев и красивой природы — скалистых берегов и Енисея, где я даже искупался», — сказал Белькович.

Выпуск про Красноярск покажут на СТС 19 ноября. В шоу ведущий отправился в кулинарное турне по стране, чтобы поделиться рецептом идеальных выходных и составить гастрономическую карту России.

На днях блогер Артемий Лебедев назвал Красноярск «кулинарной столицей» и обязательным местом для посещения в России.

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