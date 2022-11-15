Призыв главы генштаба США к переговорам сильно разозлил Киев

Заявления председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли о необходимости переговоров между Россией и Украиной сильно разозлил киевский режим, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Милли считает, что однозначной победы одной из сторон в конфликте на Украине не будет, поэтому нужно обратиться к другим средствам. По его мнению, наступающая зима дает хорошую возможность для начала переговоров между Киевом и Москвой.

Как отмечает Politico, после крайне жесткой реакции Киева Вашингтону пришлось оправдываться. По заверению американских властей, зимняя пауза в боевых действиях не означает скорых переговоров. Белый дом пообещал продолжение всемерной поддержки Украине.

Но, по мнению автора статьи, сам факт заявления Милли показателен. «Любой публичный раскол между высокопоставленными лицами США может поставить под угрозу и без того сложные отношения между Вашингтоном и Киевом», — заключило издание.