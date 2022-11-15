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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский на G20 изложил условия мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/V_Zelenskiy_official

Украине нужны новые и эффективные гарантии безопасности, страна не намерена возвращаться к обсуждению Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите G20.

«Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. После осуществления всех антивоенных мероприятий документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами», — заявил Зеленский.

Кроме этого, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо согласовать «потолок цен» на российские энергетические ресурсы.

При этом новые Минские соглашения невозможны, и Украине нужны эффективные гарантии безопасности в рамках Kyiv security compact («Киевского договора о безопасности»).


Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!