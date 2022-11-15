Зеленский на G20 изложил условия мира

Украине нужны новые и эффективные гарантии безопасности, страна не намерена возвращаться к обсуждению Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите G20.
«Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. После осуществления всех антивоенных мероприятий документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами», — заявил Зеленский.
Кроме этого, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо согласовать «потолок цен» на российские энергетические ресурсы.
При этом новые Минские соглашения невозможны, и Украине нужны эффективные гарантии безопасности в рамках Kyiv security compact («Киевского договора о безопасности»).
GammiPluhРезолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ
Asd10Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))
sib_man9ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))
serioga08Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!