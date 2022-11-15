Зеленский на G20 изложил условия мира

Украине нужны новые и эффективные гарантии безопасности, страна не намерена возвращаться к обсуждению Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите G20.

«Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. После осуществления всех антивоенных мероприятий документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами», — заявил Зеленский.

Кроме этого, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо согласовать «потолок цен» на российские энергетические ресурсы.

При этом новые Минские соглашения невозможны, и Украине нужны эффективные гарантии безопасности в рамках Kyiv security compact («Киевского договора о безопасности»).