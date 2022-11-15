Жесткий дефицит рабочих и медиков сложился в Новосибирске

Самый жесткий кадровый голод наблюдается в новосибирской области в «добыче сырья», «рабочем персонале» и «медицине, фармацевтике», сообщает hh.ru.

На одну вакансию в среднем приходится 4,6 резюме, а комфортным для рынка труда соотношением считается 5-6 резюме на вакансию.

Самый жесткий кадровый голод наблюдается в таких направлениях как «добыча сырья» (0,4 резюме на вакансию в октябре), «рабочий персонал» и «медицина, фармацевтика» (по 0,8 резюме на вакансию), «строительство, недвижимость» и «банки, инвестиции, лизинг» (по 0,9).

Также новосибирским работодателям не хватает специалистов из сферы производства, сферы красоты и спорта, специалистов по инсталляциям и сервису, сотрудников продаж, водителей и логистов, специалистов из направления медиа и развлечений, сотрудников ресторанно-гостиничного направления, кадров из сферы безопасности.