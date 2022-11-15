Жена Кадырова первой получила звание «Мать-героиня»

Супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова стала одной из обладательниц возрожденного звания «Мать-героиня».

Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР с 1944 по 1991 годы. В России решили вернуться к подобной практике в августе 2022 года. Женщины, воспитывавшие от 10 детей, получат орден из золота с бриллиантами и 1 миллион рублей.

Первыми матерями-героинями стали Кадырова и воспитатель детского сада из Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко. Указ об этом подписал 14 ноября президент Владимир Путин.

Точное число детей Медни и Рамзана Кадыровых неизвестно. В декларации главы Чечни о доходах за 2021 год указаны 11 несовершеннолетних детей. При этом еще четыре дочери Кадырова уже совершеннолетние.

Сам Кадыров после введения санкций против его двух старших дочерей писал: «Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!». А на одной из фотографий он позирует вместе с супругой в окружении 15 детей.