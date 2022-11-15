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Жена Кадырова первой получила звание «Мать-героиня»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова стала одной из обладательниц возрожденного звания «Мать-героиня».

Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР с 1944 по 1991 годы. В России решили вернуться к подобной практике в августе 2022 года. Женщины, воспитывавшие от 10 детей, получат орден из золота с бриллиантами и 1 миллион рублей.

Первыми матерями-героинями стали Кадырова и воспитатель детского сада из Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко. Указ об этом подписал 14 ноября президент Владимир Путин.

Точное число детей Медни и Рамзана Кадыровых неизвестно. В декларации главы Чечни о доходах за 2021 год указаны 11 несовершеннолетних детей. При этом еще четыре дочери Кадырова уже совершеннолетние.

Сам Кадыров после введения санкций против его двух старших дочерей писал: «Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!». А на одной из фотографий он позирует вместе с супругой в окружении 15 детей.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь