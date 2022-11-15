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Даня Милохин попал в черный список на российском ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © miLOHin228, t.me/miLOHin228

Блогер Даня Милохин сообщил, что он больше не сможет принимать участие в телепроектах на федеральных каналах.

«А Даня чего такой веселый. Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд и теперь на ТВ в России его не пустят», — написал о себе Милохин в телеграм-канале.

Блогер не объяснил, что именно случилось, но, вероятнее всего, это связано с самовольным уходом из «Ледникового периода». Милохин, откатав с партнершей Евгенией Медведевой несколько эфиров, ушел из шоу из-за усталости.

Милохин стал популярным в TikTok и его стали приглашать в разные ТВ-передачи федеральных каналов, например, на Первый канал, ТНТ, СТС. Действительно ли блогер лишился телеэфиров — неизвестно.

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