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Тарифы ЖКУ вырастут на 9% с 1 декабря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора для граждан с 1 декабря вырастут на 9%, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Индексация перенесена с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

В этом году правительство уже повышало тарифы ЖКХ в плановом порядке — с 1 июля. Тогда индексация составила 4%.

Министерство экономического развития РФ обещало, что в следующие 1,5 года тарифы для населения менять не будут. Новая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

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Экономика #Квадраты
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