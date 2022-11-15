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Мошенники придумали способ выманивания паролей с помощью оскорблений

Источник:
Sibnet.ru
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Плакат с изображением грозного лица
Фото: © Andre Hunter / Unsplash License

Злоумышленники придумали новый способ обмана с помощью хейта. Они оставляют оскорбительные комментарии под сообщениями пользователей, а когда те переходят на страницу обидчика, то там их ждут фишинговые ссылки.

О новом способе мошенничества рассказала «Известиям» контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. При переходе на страницу злоумышленника та оказывается закрытой для просмотра, но остаются ссылки на якобы другие его соцсети. На самом деле это фейковые страницы, при переходе система затребует ввести пароль от аккаунта и он будет передан преступникам.

Со взломанными страницами поступают по-разному. Некоторое время требуется на слив контактов, а затем могут от имени пользователя приступить к просьбам денег или даже запросить выкуп, сообщил аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков.

«Вот последние данные APWG (Антифишинговая Рабочая Группа): на выдачу одного человека за другого и мошенничество в соцсетях приходится три из четырех атак. Однако и в целом фишинг сейчас бьет исторические рекорды: во втором квартале текущего года APWG зафиксировала более 1 млн фишинговых атак). Это худший показатель, который когда-либо наблюдали аналитики указанной организации», — рассказал Чуриков.

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Чтобы избежать взлома, нужно быть внимательным при переходе на сторонние страницы из социальных сетей. 

Эксперты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию и ответственно отнестись к секретным вопросам для восстановления паролей. Они должны быть разными для всех ресурсов и их данные не стоит вводить в интернет-опросах и использовать на своих же страницах.

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Топ комментариев

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь