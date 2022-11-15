WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) признать российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировать на четыре года.

Заявление WADA уже зарегистрировано в CAS, сообщается на сайте суда. Валиеву следует наказать дисквалификацией на четыре год с аннулированием всех результатов с 25 декабря 2021 года, а срок отстранения считать с момента вынесения вердикта судом.

О положительной пробе Валиевой на запрещенное вещество триметазадин стал известно на Олимпийских играх в Пекине, когда сборная России победила в командном турнире фигуристов. 15-летняя спортсменка добивалась через CAS допуска на личные соревнования, где заняла четвертое место.

Медали командника не вручены до сих пор. В случае дисквалификации Валиевой их получит сборная США. Также фигуристка лишится титулов чемпионки России и Европы.

Максимальное наказание Валиевой может быть от предупреждения до двух лет дисквалификации, так как она защищенный спортсмен, сообщил «РБК Спорт» юрист Сергей Алексеев. Его коллега Анна Анцелиович в комментарии «Газете.Ru» отметила, что главный вопрос — с какого момента аннулируют результаты фигуристки.