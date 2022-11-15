Поношенные сандалии Стива Джобса оценили в $218 тыс.

Старые сандалии марки Birkenstock бизнесмена Стива Джобса продали на торгах за 218,75 тысячи долларов, сообщается на сайте Калифорнийского аукционного дома Жюльена. В переводе на рубли это больше 13 миллионов.

Джобс носил эти сандалии в 1970-х и 1980-х годах. Именно в этот период он заложил основы компьютера Apple в гараже Лос-Альтос вместе с соучредителем Apple Стивом Возняком.

«Сандалии были частью его простой стороны. Они были его униформой. Самое замечательное в униформе то, что вам не нужно беспокоиться о том, что надеть утром», — рассказала об отношении Джобса к части гардероба бывшая возлюбленная Крисанн Бреннан.

По ее словам, в этих сандалиях он не чувствовал себя бизнесменом, поэтому у него была свобода мыслить творчески.

Кроме сандалий в лот вошла NFT-фотография ног Джобса в продающихся сандалиях и книга фотографа, бизнесмена и коллекционера Жана Пигоцци, который был лично знаком с основателем Apple.