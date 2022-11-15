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СМИ раскрыли тему переговоров России и США в Турции

Источник:
Sibnet.ru
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Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямс Бернс встретился в Анкаре с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным, пишут западные СМИ.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Бернс раскрыл российскому коллеге «последствия применения Россией ядерного оружия». Тема боевых действий на Украине на встрече, по данным агентства, якобы не обсуждалась.

Политический обозреватель телеканала CNN Наташа Бертранд написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Бернс обсудил с Нарышкиным «вопросы, связанные с находящимися в заключении в России американскими гражданами и ядерными рисками».

Источник Бертранд также заявил, что тема Украины в ходе переговоров не обсуждалась.

Факт встречи подтвердили и в Кремле. «Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не раскрыл предмет разговора.

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Топ комментариев

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь