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ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Steve Cadman / CC BY-SA 2.0

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении Россией ущерба Украине. Москва назвала документ «ничтожной попыткой легализовать не легализуемое».

Документ предполагает создание «международного механизма по компенсации ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями Российской Федерации против Украины».

ГА ООН рекомендовала «странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также для государства Украина».

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

Против документа проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.

Из стран БРИКС воздержались Бразилия, Индия и ЮАР. В числе воздержавшихся — Индонезия, Саудовская Аравия, Сербия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан

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Политика #Мир
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