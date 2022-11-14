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Путин подписал указ о службе иностранцев в армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в рядах Вооруженных сил России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное в 1999 году. Теперь иностранные граждане могут, так же как и граждане России, служить в российской армии по контракту.

Уточняется, что контракт не могут заключить с иностранцем, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело.

Также заключение контракта будет невозможно, если у иностранного гражданина есть непогашенная судимость за совершение преступления, либо он находится под административным наказанием за употребление наркотиков.

Кроме того, в соответствии с указом россияне со вторым гражданством также будут призываться в армию на срочную службу. Раньше на службу призывались только граждане России.

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Оборона #Армия #Законы
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