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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российские военные применили артиллерию самых крупных калибров для ликвидации объектов Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

Для поражения целей использовались минометы «Тюльпан» калибром 240-мм, самоходные пушки «Пион» калибром 203-мм и реактивные системы залпового огня «Ураган» калибром 220-мм, передает РИА Новости.

«Тюльпан» — советский 240-милиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его эксплуатация началась в 1972 году.

«Пион» — советская 203-милиметровая самоходная пушка. Он предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 50 километров.

Обе установки считаются одними из самых мощных в мире. Они способны стрелять осколочно-фугасными и бетонобойными снарядами, а также использовать специальные боеприпасы, включая ядерные.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия
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