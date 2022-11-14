МИД оценил требования Украины о выводе войск

Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Дипломат прокомментировал требования Киева о выводе российских войск для начала переговорного процесса.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — подчеркнул Грушко.

Представитель МИД уточнил, что Москва не видит никаких дипломатических усилий для переговоров России и Украины со стороны Франции и Австрии, недавние заявления властей этих стран представляют собой лишь «риторику».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выдвинул условия для возобновления переговоров: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».