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Российские вертолетчики получат спецброню

Источник:
РИА Новости
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Летчик ударного вертолета Ми-24
Летчик ударного вертолета Ми-24
Фото: © Минобороны России

Компания «Армоком» начало разработку модульного защитного комплекта для экипажей вертолетов российской армейской авиации, сообщил замгендиректора предприятия Олег Фаустов.

«В настоящий момент экипажи не имеют бронезащиты — есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты», — пояснил в интервью РИА Новости Фаустов.

В защитный комплект войдут противоосколочный шлем, новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей, а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет управлять вертолетом при любых погодных условиях.

Весь цикл работ, от поставки образцов на испытания до начала серийного производства, проведут в ближайшие два-три года.

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Оборона #Оружие
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