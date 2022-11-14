Российские вертолетчики получат спецброню

Компания «Армоком» начало разработку модульного защитного комплекта для экипажей вертолетов российской армейской авиации, сообщил замгендиректора предприятия Олег Фаустов.

«В настоящий момент экипажи не имеют бронезащиты — есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты», — пояснил в интервью РИА Новости Фаустов.

В защитный комплект войдут противоосколочный шлем, новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей, а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет управлять вертолетом при любых погодных условиях.

Весь цикл работ, от поставки образцов на испытания до начала серийного производства, проведут в ближайшие два-три года.