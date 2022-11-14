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Дания взяла на ЧМ‑2022 перенесшего остановку сердца на Евро Эриксена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Кристиана Эриксена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вошел в заявку сборной Дании на чемпионат мира в Катаре, сообщается на сайте Датского футбольного союза. Имя футболиста облетело весь мир, после того как у него остановилось сердце на Евро-2020.

Эриксен потерял сознание во время матча Дании с Финляндией на Евро-2020, состоявшегося летом 2021 года. Его реанимировали на поле. Сообщалось, что он перенес остановку сердца.

Футболист, которому имплантировали прибор, предотвращающий остановку сердца, полсезона играл за «Брентфорд», а летом перешел в «Манчестер Юнайтед».

Первый матч на ЧМ в Катаре Дания сыграет 22 ноября против Туниса. Затем будут встречи с Францией (26 ноября) и Австралией (30 ноября).

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Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

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Из тебя коммунист как из собачьего хвоста сито)))

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А ты у нас кто проф Преображенский, доктор Борменталь или социал-прислужница Зинаида Бунина? )))

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