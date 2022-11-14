Анонимный «Ночной чат» появился во «ВКонтакте»

Сервис «ВК Знакомства» запустил анонимный «Ночной чат». Он работает с 20:00 до 6:00 по местному времени пользователя и предлагает «свидания вслепую».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зарегистрироваться в «ВК Знакомствах» и указать в приложении свои интересы. Алгоритм сервиса подберет собеседника со схожими предпочтениями и с ним можно будет анонимно общаться.

«Собеседника можно сменить в любой момент. Всё анонимно: если вы не откроете свою личность или перейдёте к следующему разговору, предыдущая беседа не сохранится. Но как только почувствуете, что общение вас увлекло, смело открывайтесь», — сообщается в группе «Приложение ВКонтакте».

Отмечается, что при желании можно открыть свою личность собеседнику, но это сработает только при обоюдном согласии. Если собеседник не ответит взаимностью, то данные пользователя так и останутся тайной.

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«Ночной чат» открывается ежедневно в приложении на сайте или мобильном клиенте «ВКонтакте». Общаться в нем можно с 20:00 до 6:00.