НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Анонимный «Ночной чат» появился во «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
186 1
Смартфон в руках
Фото: © Priscilla Du Preez / Unsplash License

Сервис «ВК Знакомства» запустил анонимный «Ночной чат». Он работает с 20:00 до 6:00 по местному времени пользователя и предлагает «свидания вслепую».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зарегистрироваться в «ВК Знакомствах» и указать в приложении свои интересы. Алгоритм сервиса подберет собеседника со схожими предпочтениями и с ним можно будет анонимно общаться.

«Собеседника можно сменить в любой момент. Всё анонимно: если вы не откроете свою личность или перейдёте к следующему разговору, предыдущая беседа не сохранится. Но как только почувствуете, что общение вас увлекло, смело открывайтесь», — сообщается в группе «Приложение ВКонтакте».

Отмечается, что при желании можно открыть свою личность собеседнику, но это сработает только при обоюдном согласии. Если собеседник не ответит взаимностью, то данные пользователя так и останутся тайной.

Как запустить фильм с компьютера на телевизоре

«Ночной чат» открывается ежедневно в приложении на сайте или мобильном клиенте «ВКонтакте». Общаться в нем можно с 20:00 до 6:00.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Американские чиновники потребовали запретить TikTok
Серые галочки верификации появились в Twitter
Аукцион ников Telegram стал доступен всем пользователям
Twitter позволит публиковать большие объемы текста
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
1273
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
4176
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
8940
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
14618
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
12480
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
4648
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4278
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
10301
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
17975
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
16543
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

Alhazred

Из тебя коммунист как из собачьего хвоста сито)))

Alhazred

А ты у нас кто проф Преображенский, доктор Борменталь или социал-прислужница Зинаида Бунина? )))

Wolf Hound

На легальных проверки проведите. Качество топлива оставляет желать лучшего на некоторых АЗС.