НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi будет продавать флагманы сразу на глобальном рынке

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Смартфон Xiaomi 11 Ultra
Фото: © Xingye Jiang / Unsplash License

Флагманы Xiaomi будут выходить сразу на глобальном рынке и не будут ограничиваться «домашними» китайскими версиями. Это позволит их сделать более доступными.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь написал в Twitter, что следующее поколение флагманов Xiaomi 13 Ultra выйдет сразу в global-версии. Это значит, что не будет предварительного выпуска для внутреннего китайского рынка и все смартфоны будут иметь одинаковую «начинку» и софт.

Пользователи в комментариях отреагировали преимущественно позитивно. Глобальный запуск новинок сделает смартфоны более доступными, упростит сервисное обслуживание и позволит компании захватить больший рынок, чему рады фанаты Xiaomi.

Как выгодно подключить интернет

Xiaomi и Huawei используют самоограничения. Устройства, предназначенные для китайского рынка, обозначаются приставкой CN (China), а для международного и Америки — EU (Global). Довольно часто смартфоны отличаются прошивкой и некоторыми конструктивными элементами.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Samsung сократит производство дешевых смартфонов
Huawei нарастила поставки смартфонов в Россию
Маркетплейс RuStore станет обязательным для предустановки
iPhone 14 сможет передавать сигнал SOS через спутник
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
1264
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
4172
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
8933
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
14612
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
12475
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
4644
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4275
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
10295
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
17968
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
16538
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

Alhazred

Из тебя коммунист как из собачьего хвоста сито)))

Alhazred

А ты у нас кто проф Преображенский, доктор Борменталь или социал-прислужница Зинаида Бунина? )))

Alhazred

Я ваще не понимаю о чем он брешет? Газопроводов из России в Британию в природе не существует. А сжиженный...