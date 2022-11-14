Xiaomi будет продавать флагманы сразу на глобальном рынке

Флагманы Xiaomi будут выходить сразу на глобальном рынке и не будут ограничиваться «домашними» китайскими версиями. Это позволит их сделать более доступными.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь написал в Twitter, что следующее поколение флагманов Xiaomi 13 Ultra выйдет сразу в global-версии. Это значит, что не будет предварительного выпуска для внутреннего китайского рынка и все смартфоны будут иметь одинаковую «начинку» и софт.

Пользователи в комментариях отреагировали преимущественно позитивно. Глобальный запуск новинок сделает смартфоны более доступными, упростит сервисное обслуживание и позволит компании захватить больший рынок, чему рады фанаты Xiaomi.

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Xiaomi и Huawei используют самоограничения. Устройства, предназначенные для китайского рынка, обозначаются приставкой CN (China), а для международного и Америки — EU (Global). Довольно часто смартфоны отличаются прошивкой и некоторыми конструктивными элементами.

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