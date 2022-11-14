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Samsung сократит производство дешевых смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфоны Galaxy S20
Фото: © Daniel Romero / Unsplash License

Samsung сократит производство бюджетных смартфонов и устройств среднего ценового сегмента в 2023 году на 13%. Всего на рынок выйдет приблизительно 30 миллионов единиц.

Сокращение коснется прежде всего устройств A-series и M-series, сообщает My Drivers со ссылкой на источники в цепочке поставок. Отмечается, что от этого пострадают партнеры Samsung, например, Mediatek, поставляющая чипы и Daliguang, производящая объективы. 

Флагманских продуктов сокращение не коснется. Поставкой компонентов для серии Galaxy занимаются другие компании или они производятся самим Samsung.

По данным агентства маркетинговых исследований Canalys, доля Samsung на мировом рынке смартфонов больше, чем у конкурентов и составляет около 22%. Несмотря на инициативу по сокращению производства, компания сохраняет лидирующие позиции в отрасли.

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Топ комментариев

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

Alhazred

Из тебя коммунист как из собачьего хвоста сито)))

Alhazred

Я ваще не понимаю о чем он брешет? Газопроводов из России в Британию в природе не существует. А сжиженный...

Alhazred

А ты у нас кто проф Преображенский, доктор Борменталь или социал-прислужница Зинаида Бунина? )))