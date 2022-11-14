Samsung сократит производство дешевых смартфонов

Samsung сократит производство бюджетных смартфонов и устройств среднего ценового сегмента в 2023 году на 13%. Всего на рынок выйдет приблизительно 30 миллионов единиц.

Сокращение коснется прежде всего устройств A-series и M-series, сообщает My Drivers со ссылкой на источники в цепочке поставок. Отмечается, что от этого пострадают партнеры Samsung, например, Mediatek, поставляющая чипы и Daliguang, производящая объективы.

Флагманских продуктов сокращение не коснется. Поставкой компонентов для серии Galaxy занимаются другие компании или они производятся самим Samsung.

По данным агентства маркетинговых исследований Canalys, доля Samsung на мировом рынке смартфонов больше, чем у конкурентов и составляет около 22%. Несмотря на инициативу по сокращению производства, компания сохраняет лидирующие позиции в отрасли.