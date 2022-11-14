Первого участника выгнали из шоу «Наследники и самозванцы»

Ведущая проекта «Наследники и самозванцы» Лейсан Утяшева разделила участников на два лагеря, тремя самозванцами стали Айза, Максим Траньков и Саша Стоун.

По правилам проекта 18 участников проекта будут сражаться за наследство. 15 назначенным наследникам придется разоблачить трех самозванцев, чтобы выжить в замке.

Самозванцев назначила Утяшева. Ими оказались Айза, Максим Траньков и Саша Стоун. Первым под подозрение попал Саша Стоун, его заподозрил Дава в первые секунды по изменившемуся поведению. На Транькова и Айзу подозрения не пали.

На первом голосовании большинство участников решили, что самозванец — Саша Стоун. Против него отдали голоса шесть человек, в том числе Айза.

После ухода Стоуна, оставшимся самозванцам предстояло «убить» наследника или переманить кого-то к себе. Они решили за вербовать в свои ряды Влада Кадони. Станет ли он самозванцем, зрителям покажут во втором выпуске.