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Алла Михеева рассказала о судьбе Ивана Урганта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Вечерний Ургант»

Ведущая Первого канала Алла Михеева не потеряла надежду на возвращение в эфир программы «Вечерний Ургант» и рассказала, чем теперь занимается Иван Ургант.

«Иван Андреевич (Ургант) в Москве, ходит в "Останкино" на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты», — сказала Михеева в интервью изданию StarHit.

Алла Михеева уверена, что программа «Вечерний Ургант» еще будут выходить в эфир, и не понимает, почему на ее ведущего обрушилось столько хейта.

После начала военной спецоперации Иван Ургант выразил пацифистскую позицию. «Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир, как и многие другие развлекательные программы Первого канала. А ведущий отправился в отпуск за границу. Вскоре он вернулся в Россию, а о судьбе его проекта Первый канал сообщать не стал.

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