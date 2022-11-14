Huawei нарастила поставки смартфонов в Россию

Несмотря на заявление об уходе с российского рынка и прекращении прямых поставок, Huawei, впервые с 2019 года, нарастила объем ввозимых в страну смартфонов. Компания использует параллельный импорт и ведет активную маркетинговую политику.

В российском импорте смартфонов доля Huawei составляет 2,8%, в то время как в прошлом году была равна 1%. Поставки выросли в третьем квартале 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования GS Group.

Huawei не свернула активного маркетингового продвижения в России и по-прежнему рекламирует смартфоны, что сохраняет интерес потребителя. Ввозятся устройства по параллельному импорту.

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Доля смартфонов Huawei на рынке увеличилась еще и благодаря тому, что другие китайские компании, ZTE и Honor, снизили поставки после ухода из страны. Уменьшилось количество устройств Samsung и iPhone.

По данным GS Group, первое место по поставкам смартфонов в Россию занимает Xiaomi (35%), второе — Samsung (15%), третье — Realme (14,6%). Продукция Apple занимает пятое место (7,3%), немного уступив, набирающему популярность Tecno (7,6%).