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Huawei нарастила поставки смартфонов в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Huawei на планшете
Фото: © Omid Armin / Unsplash License

Несмотря на заявление об уходе с российского рынка и прекращении прямых поставок, Huawei, впервые с 2019 года, нарастила объем ввозимых в страну смартфонов. Компания использует параллельный импорт и ведет активную маркетинговую политику.

В российском импорте смартфонов доля Huawei составляет 2,8%, в то время как в прошлом году была равна 1%. Поставки выросли в третьем квартале 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования GS Group.

Huawei не свернула активного маркетингового продвижения в России и по-прежнему рекламирует смартфоны, что сохраняет интерес потребителя. Ввозятся устройства по параллельному импорту.

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Доля смартфонов Huawei на рынке увеличилась еще и благодаря тому, что другие китайские компании, ZTE и Honor, снизили поставки после ухода из страны. Уменьшилось количество устройств Samsung и iPhone.

По данным GS Group, первое место по поставкам смартфонов в Россию занимает Xiaomi (35%), второе — Samsung (15%), третье — Realme (14,6%). Продукция Apple занимает пятое место (7,3%), немного уступив, набирающему популярность Tecno (7,6%).

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Топ комментариев

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Да, один тут прям за ВСУ топит под такой фамилией)))

Удавиков

премьер бриташки не хочет объявить британию страной - террористом