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Кабмин отказал в индексации пенсий работающим пенсионерам

Источник:
«Известия»
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Российское правительство не поддержало внесенный ЛДПР законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, говорится в заключении кабмина.

Правительство посчитало, что индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к дополнительным расходам средств из федерального бюджета, приводят «Известия» заключения кабмина. К тому же в законопроекте не были прописаны источники финансирования. Перерасчет пенсий потребует выделения дополнительных 538 миллиардов рублей в 2023 году,

В документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко указывается, что выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения этого вопроса.

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