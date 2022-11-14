НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Рейсовый автобус попал в ДТП под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
348 0

Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Новосибирской области, десять пассажиров пострадали, сообщает УГИБДД по региону.

В понедельник около 07.50 автобус «Неоплан» ехал со стороны федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в сторону завода «Марс» и врезался в припаркованный грузовой автомобиль «Интернационал».

После этого удара грузовик «Интернационал» столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем «Скания». Грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки.

В результате происшествия в больницу для осмотра доставили десять пассажиров автобуса (семь мужчин и три женщины, диагнозы уточняются). Всего в автобусе находились 42 человека.

Еще по теме
Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
Ребенок погиб в Новосибирской области в ДТП с автобусом
Дюжина машин столкнулась в Иркутске после снегопада
смотреть все
ЧП #ДТП #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
77
Шойгу дал приказ отступить из Херсона
60
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
53
Медведев прокомментировал отступление российской армии
42
Медведев намекнул на использование новых средств поражения
40
Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии