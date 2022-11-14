Рейсовый автобус попал в ДТП под Новосибирском

Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Новосибирской области, десять пассажиров пострадали, сообщает УГИБДД по региону.

В понедельник около 07.50 автобус «Неоплан» ехал со стороны федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в сторону завода «Марс» и врезался в припаркованный грузовой автомобиль «Интернационал».

После этого удара грузовик «Интернационал» столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем «Скания». Грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки.

В результате происшествия в больницу для осмотра доставили десять пассажиров автобуса (семь мужчин и три женщины, диагнозы уточняются). Всего в автобусе находились 42 человека.