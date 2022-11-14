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Российский фильм получил награду итальянского фестиваля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Иван Денисович»

Фильм «Иван Денисович» по расскажу Александра Солженицына завоевал главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в Италии.

«Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова участвовал в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, вместе с шестью другими лентами. С российским фильмом конкурировали последние работы Пола Верховена («Основной инстинкт», «Звездный десант») и Фатиха Акина («Солнце ацтеков», «Душевная кухня»), сообщили РИА Новости.

«Для меня это праздник, замечательно! Жаль, что мир усложнился и стал суровее. Но, может быть, поэтому я так остро чувствую эту весть, для меня замечательную. Буду ждать с нетерпением, чтобы увидеть приз, который нам присудили за фильм "Иван Денисович"», — приводит слова режиссера ВГТРК.

Фильм «Иван Денисович» в международном прокате вышел под названием «100 минут». В центре сюжета рядовой солдат Иван Шухов. По законам военного времени после немецкого плена он оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Герой отбывает последние дни из 10 лет заключения.

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