Спецслужбы Турции задержали человека, который оставил на улице Истикляль бомбу, приведенную в действие в воскресенье, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Мощный взрыв произошел днем в воскресенье, 13 ноября на оживленной и популярной среди туристов улице Истикляль в районе Бейоглу Стамбула. Погибли шесть человек, более 80 получили ранения.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — цитирует ТАСС Сойлу.

По его словам, у следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию, и к нему причастны группировки, признанные Анкарой террористическими.

«По нашим оценкам, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна», — сказал министр. Кобани и Африн — города в Сирии, где действуют запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС) сирийских курдов.