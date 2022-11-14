НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Задержан подозреваемый в стамбульском теракте

Источник:
ТАСС
466 2
Фото: Mahmut Bozarslan

Спецслужбы Турции задержали человека, который оставил на улице Истикляль бомбу, приведенную в действие в воскресенье, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Мощный взрыв произошел днем в воскресенье, 13 ноября на оживленной и популярной среди туристов улице Истикляль в районе Бейоглу Стамбула. Погибли шесть человек, более 80 получили ранения.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — цитирует ТАСС Сойлу.

По его словам, у следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию, и к нему причастны группировки, признанные Анкарой террористическими.

«По нашим оценкам, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна», — сказал министр. Кобани и Африн — города в Сирии, где действуют запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС) сирийских курдов.

Еще по теме
Мощный взрыв прогремел на пешеходной улице в Стамбуле
Истребитель протаранил раритетный бомбардировщик в США
Спасатели оштрафуют вызволенных из тайги на вертолете рыбаков
Пассажирский самолет рухнул в Танзании в озеро Виктория
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (2)
Картина дня
США посоветовали Украине изменить позицию по Крыму
Премьер Британии обвинил Россию в попытке «задушить» экономику
Задержан подозреваемый в стамбульском теракте
Путин соберет оперативное совещание Совбеза
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
77
Шойгу дал приказ отступить из Херсона
60
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
53
Медведев прокомментировал отступление российской армии
42
Медведев намекнул на использование новых средств поражения
40
Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии