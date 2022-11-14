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Премьер Британии обвинил Россию в попытке «задушить» экономику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rory Arnold / No10 Downing Street / OGL 3

Москва пытается «задушить» мировую экономику: счета за электричество в Европе растут из-за приостановки поставок российского газа, а цены на продовольствие увеличиваются в связи с попытками России прекратить вывоз зерна из украинских портов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Россия пытается задушить мировую экономику. Мы должны объединиться, чтобы остановить ее и восстановить экономическую стабильность», — написал Сунак в статье для The Telegraph.

Он отметил, что две трети членов G20 испытывают инфляцию выше 7%, и МВФ прогнозирует, что треть мировой экономики в 2023 году будет находиться в рецессии.

По мнению Сунака, надо перестать быть зависимыми от поставок энергоносителей «из таких стран, как Россия, которые стремятся использовать их против нас».

«Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России», — также заявил политик.

Он призвал страны, которые могут производить больше продовольствия или высвобождать запасы, сделать это, чтобы помочь увеличить поставки в нуждающиеся государства.

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