Независимую от GPS систему навигации разработали в России

В России разработали визуальную навигационную систему, основанную на искусственном интеллекте. Она распознает окружение с помощью камер, запоминает его и позволяет строить маршруты с опорой на данные наблюдения, независимо от спутников GPS или ГЛОНАСC.

Разработка компании Droneshub устанавливается на автомобиль и при первой поездке классифицирует окружение. Система распознает здания, ограждения, дефекты полотна и другие элементы улицы, рассказали «Известиям» в АНО «Платформа НТИ», оказывающем поддержку разработчикам.

Системе достаточно один раз обучиться и в дальнейшем ее можно использовать как альтернативу GPS и ГЛОНАСC. Она может ориентироваться там, где спутниковая связь нестабильна или вовсе отсутствует, считает директор АНО «Центр Аэронет» Сергей Жуков.

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«Они позволят автомобилям и другому транспорту ориентироваться в плотной городской застройке, где теряется сигнал со спутников GPS и ГЛОНАСС. Они могут помочь и в случае, если возникают радиопомехи, препятствующие работе навигационных спутниковых систем», — сообщил Жуков.

Он отметил, что для более точной работы новинки необходимо наличие дорожных знаков, видимая разметка и организованная инфраструктура, иначе система может некорректно распознавать окружение.