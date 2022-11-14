НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Независимую от GPS систему навигации разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
377 1
Навигатор в машине
Фото: © GVZ 42 / Unsplash License

В России разработали визуальную навигационную систему, основанную на искусственном интеллекте. Она распознает окружение с помощью камер, запоминает его и позволяет строить маршруты с опорой на данные наблюдения, независимо от спутников GPS или ГЛОНАСC.

Разработка компании Droneshub устанавливается на автомобиль и при первой поездке классифицирует окружение. Система распознает здания, ограждения, дефекты полотна и другие элементы улицы, рассказали «Известиям» в АНО «Платформа НТИ», оказывающем поддержку разработчикам.

Системе достаточно один раз обучиться и в дальнейшем ее можно использовать как альтернативу GPS и ГЛОНАСC. Она может ориентироваться там, где спутниковая связь нестабильна или вовсе отсутствует, считает директор АНО «Центр Аэронет» Сергей Жуков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВиртуальную реальность наполнили запахами

«Они позволят автомобилям и другому транспорту ориентироваться в плотной городской застройке, где теряется сигнал со спутников GPS и ГЛОНАСС. Они могут помочь и в случае, если возникают радиопомехи, препятствующие работе навигационных спутниковых систем», — сообщил Жуков.

Он отметил, что для более точной работы новинки необходимо наличие дорожных знаков, видимая разметка и организованная инфраструктура, иначе система может некорректно распознавать окружение.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Суперкомпьютер рассчитал дату конца света
Китайские производители намеренно замедляют процессоры
Роскомнадзор заинтересовался системой выявления лжи на видео
Разработчикам предложили бесплатно портировать игры на Tesla
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
1223
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
4152
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
8913
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
14590
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
12452
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
4625
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4260
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
10273
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
17943
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
16515
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ld_andrey

Сейчас способов вывода средств за границу нет, так любая даже минимальная экономика даёт профицит, выходит,...

ld_andrey

На Донбассе мотивированные люди, поэтому и тащат.

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Хватит ерничать. Россия все равно победит, как бы ты не желал обратного)))